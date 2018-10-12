İşçi Önlüğü Giyip Demir Korkulukları Çaldılar
Samsun'un Ladik ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi yazan işçi önlüklerini giyip köprülerdeki demir korkulukları çaldıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı.
Samsun'un Ladik ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi yazan işçi önlüklerini giyip köprülerdeki demir korkulukları çaldıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı.
Nusratlı, İsasofta ve Güvenli mahallelerini birbirine bağlayan 3 köprünün demir korkulukları oksijen kaynağıyla kesilerek çalındı.
Mahalle muhtarları, köprülerin korkuluklarının yerinde olmadığını Büyükşehir Belediyesine bildirdi. Belediye ekiplerinin korkulukları sökmediğinin anlaşılması üzerine olay jandarmaya bildirildi.
Jandarma ekipleri, zanlılardan birini Güvenli Mahallesi, diğerini ise üzerinde "Büyükşehir Belediyesi görevli" yazan kamyonetle Ladik'ten Amasya'nın Taşova ilçesine kaçarken yakaladı.
Ekipler, kamyonette yaptıkları aramada, üzerinde Büyükşehir Belediyesi yazan iş önlüğü, oksijen kaynağı, baret ve kesici aletler buldu.
Gözaltına alınan Fatih E. ile A.P, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Fatih E. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.