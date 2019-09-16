"İşçi milli takımı" takım otobüsüne kavuştu

16.09.2019 14:44

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, "İşçi milli takımı" olarak adlandırılan Zonguldak Kömürspor'a takım otobüsü desteği verdi.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor içinde bulunduğu finansal durum nedeniyle takım otobüsü sıkıntısı çekiyordu. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, geçtiğimiz günlerde Zonguldak Kömürspor yöneticileri ile biraya gelerek Zonguldak Kömürspor'a takım otobüsü sözü vermişti.



Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan'ın talimatı ile Zonguldak Belediyesine ait araç kaplanarak Zonguldak Kömürspor'a tahsis edildi. Takım otobüsünün üzerinde ise madenci, Zonguldak Kömürspor logosu, 67 yazısı ve taraftarlar yer aldı.



Taraftarlar tarafından sosyal medyaya atılan takım otobüsü kısa sürede kırmızı-lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı. Öte yandan Zonguldak Kömürspor şehir içinde maçlarda takım otobüsünü kullanacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA