İşçi midibüsü takla attı: 20 işçi yaralandı
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İşçi midibüsü takla attı: 20 işçi yaralandı

İşçi midibüsü takla attı: 20 işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda işçi midibüsü kontrolden çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybetti .

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda işçi midibüsü kontrolden çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybetti . Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan midibüs şarampole devrildi. Midibüste bulunan 28 işçiden 20'si yaralandı.

Kaza, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Serbest Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, İbrahim S., idaresindeki 16 S 2837 plakalı midibüs aracı yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan midibüs aracını diğer araçlara çarpmadan takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımı ile çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi alırken, 28 işçiden yaklaşık 20 yaralı olduğu öğrenildi. Diğer yandan yaralılardan birinin hamile olduğu ve yarım saatlik uğraşlar sonucu çıkarıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

İşçi midibüsü takla attı: 20 işçi yaralandı
İşçi midibüsü takla attı: 20 işçi yaralandı
İşçi midibüsü takla attı: 20 işçi yaralandı
İşçi midibüsü takla attı: 20 işçi yaralandı
İşçi midibüsü takla attı: 20 işçi yaralandı
İşçi midibüsü takla attı: 20 işçi yaralandı
İşçi midibüsü takla attı: 20 işçi yaralandı
İşçi midibüsü takla attı: 20 işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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