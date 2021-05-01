İşçi, İşçi Bayramında darp edildi
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İşçi, İşçi Bayramında darp edildi

İşçi, İşçi Bayramında darp edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta İl Özel İdaresi personeli tamda 1 Mayıs İşçi Bayramında, İl Genel Meclisi Üyesi tarafından darp edildi.

Sivas'ta İl Özel İdaresi personeli tamda 1 Mayıs İşçi Bayramında, İl Genel Meclisi Üyesi tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Altınyayla ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Altınyayla İl Genel Meclisi üyesi Hamza Öztoprak, İl Özel İdaresi Bakımevine gitti. Öztoprak ile buradaki işçiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce Cengiz Bıyık isimli işçi Öztoprak'ın attığı yumrumla yaralandı. Gözlüğü kırılan işçinin yüzünde kesikler oluştu. Bıyık Jandarma Karakoluna giderek Öztoprak'tan şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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