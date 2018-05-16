İşçi Elbisesi Giyip, Daha Önce Çalıştığı 8 Baz İstasyonunu Soydu

Konya'da, iş elbisesi giyip, daha önce çalıştığı 8 baz istasyonunun tanesi bin lira değerindeki akülerini çalan hırsız, tutuklandı.

SON 1 YILDA BİRÇOK BAZ İSTASYONUNUN AKÜLERİ ÇALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir yılda kent merkezinde bulunan baz istasyonlarındaki akü hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

POLİS KAMERALARI TEK TEK İNCELEDİ

Olayların meydana geldiği bölgelerde, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, vatandaşların bilgisine başvuran polis, bordo renkli bir otomobilin olay yerinde dolaştığını tespit etti.

ESKİ İSTASYON ÇALIŞANI İŞÇİ KIYAFETİYLE GİRİP HIRSIZLIK YAPMIŞ

Yaklaşık 500 iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen polis ekipleri, plakasından otomobilin, daha önce baz istasyonlarında işçi olarak çalışan Bünyamin Yavuz'a ait olduğunu saptadı.

Baz istasyonlarında çalıştığı dönemde giydiği iş elbisesiyle 8 farklı baz istasyonunda hırsızlık yaptığı tespit edilen Bünyamin Yavuz, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

BORÇLAR YÜZÜNDEN HIRSIZLIK YAPAN ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda Yavuz, tanesi bin lira olan 8 aküyü, daha ucuza sattığını söyledi. Ekonomik sıkıntılar yaşadığını, ev kirasını ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için aküleri çaldığını ileri süren Bünyamin Yavuz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.