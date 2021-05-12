İşçi dövizleri Kovid-19 salgınına rağmen beklenenden daha az düşüş gösterdi
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İşçi dövizleri Kovid-19 salgınına rağmen beklenenden daha az düşüş gösterdi

İşçi dövizleri Kovid-19 salgınına rağmen beklenenden daha az düşüş gösterdi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Dünya Bankası, düşük ve orta gelirli ülkelere gönderilen işçi dövizlerinin beklenenden daha az düştüğünü, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 azalarak 540 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Dünya Bankası, düşük ve orta gelirli ülkelere gönderilen işçi dövizlerinin beklenenden daha az düştüğünü, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 azalarak 540 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen işçi dövizlerinin geçen yıl dirençli kalmaya devam ettiği belirtildi.

İşçi dövizlerinin tahmin edilenden daha az bir düşüş gösterdiğine işaret edilen açıklamada, düşük ve orta gelirli ülkelere gönderilen işçi dövizlerinin 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 azalarak 540 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Açıklamada söz konusu ülkelere gönderilen işçi dövizlerinin 2019'da 548 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği anımsatıldı.

Geçen yıl işçi dövizlerinde yaşanan düşüşün 2009 küresel finansal kriz dönemindekinden daha az olduğuna dikkat çekilen açıklamada, işçilerin bulunduğu ülkelerde daha iyi ekonomik koşullara imkan sağlayan mali teşvikler, nakitten ve kayıt dışı kanallardan dijital ve resmi kanallara geçilişe petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki döngüsel hareketlerin işçi dövizlerindeki düşüşün sınırlı olmasında etkili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, işçi dövizlerinin söz konusu dönemde Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 6,5, Güney Asya'da yüzde 5,2, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yüzde 2,3 arttığı, Doğu Asya ve Pasifik'te yüzde 7,9, Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 9,7 ve Sahra Altı Afrika'da yüzde 12,5 azaldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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