İşçi bulduğu parayı teslim etti, 'Belki benden daha çok ihtiyacı var' dedi
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İşçi bulduğu parayı teslim etti, 'Belki benden daha çok ihtiyacı var' dedi

20.01.2021 14:38 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:00
İşçi bulduğu parayı teslim etti, 'Belki benden daha çok ihtiyacı var' dedi

KARAMAN'da, belediyeye ait şirkette asgari ücretle çalışan Ali Osman Karaaslan (23), parkta yürürken bulduğu 1000 TL'yi polise teslim etti.

KARAMAN'da, belediyeye ait şirkette asgari ücretle çalışan Ali Osman Karaaslan (23), parkta yürürken bulduğu 1000 TL'yi polise teslim etti. Kendisinin de paraya çok ihtiyacı olduğunu belirten Karaaslan, "Ben de asgari ücretle çalışıyorum. Benim de paraya ihtiyacım var ama bunu kaybedenin belki benden daha çok ihtiyacı var" dedi. 

Karaman'da, belediyeye ait şirkette asgari ücretle çalışan Ali Osman Karaaslan, öğle yemeği için iş yerinden çıktı. Ali Osman Karaaslan, park içinde yürüdüğü sırada yerde 1000 TL buldu. Karaaslan, çevrede yaptığı araştırmada sahibini bulamayınca polis merkezine gidip teslim etti. Asgari ücretle çalıştığı için kendisinin de paraya ihtiyacı olduğunu ifade eden Karaaslan, "Öğle molasında yemek için iş yerinden çıkmıştım. Parkta yürürken bir miktar para buldum. Ben de asgari ücretle çalışıyorum. Benim de paraya ihtiyacım var ama bunu kaybedenin belki benden daha çok ihtiyacı var. Allah herkese her şeyin helalinden nasip etsin. Haram yemeyi nasip etmesin. Belki de bu parayı kaybeden odun kömür, alacaktı. Belki ev kirasını ödeyecekti" dedi.

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İşçi bulduğu parayı teslim etti, 'Belki benden daha çok ihtiyacı var' dedi
İşçi bulduğu parayı teslim etti, 'Belki benden daha çok ihtiyacı var' dedi
İşçi bulduğu parayı teslim etti, 'Belki benden daha çok ihtiyacı var' dedi
İşçi bulduğu parayı teslim etti, 'Belki benden daha çok ihtiyacı var' dedi
İşçi bulduğu parayı teslim etti, 'Belki benden daha çok ihtiyacı var' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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