İşçi Bulamayan Patron, Fabrikasında İşçi Oldu

DENİZLİ merkezli, ülkenin en büyük alabalık ihracatçılarından iş adamı Yasin Özpek, balık işleme tesisi, yem fabrikası ve balık üretim çiftliklerinde çalıştıracak işçi bulamayınca, kendi fabrikasında işçi oldu. İşçi bulamadığı bölümlerde işin aksamaması için görev alan Özpek, "Türkiye'de işsizlikten ziyade iş beğenmemek var, herkes masa başı iş istiyor" diyerek şikayet etti.

Türkiye'den gerçekleşen alabalık ihracatının tek başına yüzde 27'lik kısmını gerçekleştirilen bir firmanın yönetim kurulu başkanı olan Yasin Özpek, tesislerinde çalıştıracak işçi bulamamaktan şikayetçi. Özpek, yoğun dönemlerde kendisinin de çalışanlarına yardımcı olmak için fabrikada görev yaptığını söyledi. Balık işleme tesisi, yem fabrikası ve balık üretim çiftliklerinde çalışacak işçi bulmak için İş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvurduklarını ancak gelen işçilerin iş beğenmediklerini belirten Özpek, "Nerede eksik varsa oraya koşuyorum. İşçilerimizle birlikte omuz omuza üretime yardımcı oluyorum" dedi.

'İŞSİZLİK VARKEN BİZ ÇALIŞTIRACAK İNSAN BULAMIYORUZ'

Denizli'de kısa süre önce 30 milyon liralık yatırımla dev bir yem üretim tesisini işletmeye açan bunun yanı sıra balık işleme tesisleri ve Ege Bölgesi'ndeki 10 ayrı noktada üretim çiftliklerine sahip olan Özpek, 200'ün üzerinde personeli olduğunu ancak daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çiftliklerimizde, balık işleme tesisimizde ve yem fabrikamızda vasıfsız işçiye ihtiyaç duyuyoruz ama ne yaptıysak eleman bulamadık" dedi. Acilen 20'ye yakın personel almak istiyoruz. Dönem dönem işlerimiz yoğunlaşıyor. Böyle durumlarda planlama, pazarlama gibi işleri bırakıp kendim çalışanlarımın yardıma koşuyorum. Türkiye'de bu kadar işsizlik varken biz çalıştıracak insan bulamıyoruz. Acaba ülkemizde işsizlik mi var, iş beğenmemek mi var? Sanayici arkadaşlarımız da aynı konudan şikayetçi. 44 yıllık bir firmayız. Çalışanlarımızın haklarını hep gözettik. Personelimiz asgari ücretin üzerinde gelir elde ediyor. Denizli'de de tanınan bilinen insanlarız. Kime haber saldıysak eleman bulamadık. İşkur ile de temasa geçtik yine de çözüm olmadı. Özellikle devletin işsizlik desteği insanlarda tembelliğe neden oldu. Elbette bu destek devam etsin ama koşulları yeniden gözden geçirilsin."

Artık herkesin masa başı iş istediğine de değinen Özpek, "Herkes büro işi istiyor. İstiyor ki çayı kahvesi ayağına gelsin, dolgun ücreti olsun. Bu ülkenin üretime ihtiyacı var. Üretim için de eleman şart. Üretmeden kalkınma olmaz. İhracat hedefini 500 milyar dolara çıkarmış bir ülkede yeni kuşaklara iyi bir gelecek bırakmak sadece üretmekle mümkün olur. Devletten bu duruma el atmasını istiyoruz" diye konuştu.

- Denizli