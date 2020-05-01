İşçi Bayramı'nda tarlada çapa salladılar
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İşçi Bayramı'nda tarlada çapa salladılar

İşçi Bayramı'nda tarlada çapa salladılar
01.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:52

ÇANAKKALE'de, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nda, Diyarbakır'dan getirilen mevsimlik işçiler, Kumkale Ovası'ndaki tarlalarda sosyal mesafe kurallarına uyarak, çapa salladı.

ÇANAKKALE'de, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nda, Diyarbakır'dan getirilen mevsimlik işçiler, Kumkale Ovası'ndaki tarlalarda sosyal mesafe kurallarına uyarak, çapa salladı. Hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte, karpuz tarlasında toprağı havalandırmak için çapa yapan kadın ve erkek işçiler, "1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı da olsa emek paramızı kazanabilmek için çalışmak zorundayız" dedi.

Çanakkale'nin en verimli topraklarına sahip Kumkale Ovası'nda, 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı'nda, tarlalarda üretimin devam etmesi için işçilerin mesaisi sürdü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl meydanlarda 1 Mayıs kalabalık ve coşkulu bir şekilde kutlanamasa da az sayıdaki sendika temsilcileri ve üyeleri yine de buluşarak, basın açıklamalarıyla bayramı kutladı. Emeğin gizli kahramanları ise, yine işlerinin başında çalışarak 1 Mayıs'ı geçirdi. Çanakkale merkezine bağlı Tevfikiye köyünde tarım yapan İsmail Gökmen Albayrak, bir süre önce karpuz fidesi diktikleri tarlasında toprağı havalandırmak için işçiler ile birlikte çapa yaptı.

Koronavirüs salgınına rağmen ihtiyaçların karşılanabilmesi için tarımsal üretimin devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Albayrak, şöyle konuştu: "Bugün 1 Mayıs işçi bayramı, biz de işçi bayramını tarlada işçilerimiz ile birlikte çalışarak kutladık. Üretmeye devam edeceğiz. İşçi Bayramı da olsa işçi işinin başında olması lazım. İşe en çok sarılacağımız zaman bu zamandır. Bu ülkeyi işçi ve çiftçi kalkındırır. Kumkale Ovası'nda çok çeşit ürün yetişmektedir. Sebze, karpuz, biber, domates, kavun, buğday, arpa, çeltik, tohumluk mısır, slajlık mısır yetiştirdiğimiz ürünlerimizdir. İşçilerimiz Diyarbakır'dan geliyor, 5 yıldır aynı işçilerimizle çalışıyoruz. İşçilerimiz için ilk önce koronavirüs nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden izinlerini çıkarttık. Kurallara uyarak tarlada işçilerimiz çalışmaya başladı. İlk dikimlerimizi yaptık. Şu anda karpuz tarlasında çapasına döndük. İkinci dikim fidelerimizi bekliyoruz. Gıda olmadan yaşam olmaz. Çiftçi evde oturursa, üretim olmaz. Üretim olmayınca insanlar aç kalır. Aç kalınca da yaşam olmaz. Bizde o yüzden gece gündüz gıda üretmeye çalışıyoruz." 

Diyarbakır'dan ekmek parası için Çanakkale'ye gelen ve tarlalarda çalışan mevsimlik işçiler ise, "Biz 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı da olsa çalışmak zorundayız, ekmek paramızı kazanmak için. Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramını da kutluyoruz" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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