İşçi Alımı Kurası Canlı Yayınlanacak DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalıştırılmak üzere; "4857 sayılı İş Kanunu" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında İŞKUR aracılığıyla "Sürekli İşçi" alımı yapılacak.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalıştırılmak üzere; "4857 sayılı İş Kanunu" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında İŞKUR aracılığıyla "Sürekli İşçi" alımı yapılacak. Mart ayında başvuru yapan sürekli işçi adayları 3 Haziran Çarşamba günü kura ile belirlenecek.

Düzce Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla "Sürekli İşçi" alımı yapılacak. Üniversitede çalışacak olan sürekli işçiler 3 Haziran Çarşamba günü kura ile belirlenecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Düzce Üniversitesi şu ifadelere yer verdi; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6. Maddesi gereğince, Sürekli İşçi kadrolarına alınacak asıl ve yedek adayların, Noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilen başvuru listelerinde yer alan adaylardan, işe alınmaya hak kazanacak asıl ve yedek adayların belirlenmesi amacıyla, 03 Haziran 2020 Çarşamba günü, saat 10: 00'da, Üniversitemiz Cumhuriyet Konferans Salonu'nda kura çekimi yapılacaktır. Çin Halk Cumhuriyeti'nden birçok ülkeye yayılan ve Ülkemizde de tespit edilen COVID-19 Virüsü nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 6 Mart 2020 tarihinde yayınlanan "Koronavirüs (Covid-19) Hakkında Yükseköğretim Kurumlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Öneriler" gereğince, halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen kura çekimi, başvuru yapanların katılımına kapalı olacaktır. Sürekli İşçi Alım Kurası, belirtilen gün ve saatte Noter tarafından; Üniversitemizce görevlendirilen personel, basın mensupları ile Üniversitemizde faaliyet gösteren sendikaların temsilci göndermeleri halinde, sendika temsilcilerinin gözlemci olarak katılımıyla gerçekleştirilecektir. Kura çekim süreci, "duzceuniversite" kullanıcı adıyla Üniversitemize ait youtube, twitter ve facebook sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA