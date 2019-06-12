İscehisar Kaymakamı Topaloğlu görevine başladı

Afyonkarahisar ilçesine Kaymakam Vekilli olarak atanan

Mehmet Miraç Topaloğlu görevine başladı.

Kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Vekili Mehmet Miraç Topaloğlu makamında hayırlı olsun dileklerini kabul etti.

1991 yılında Malatya'da doğan Miraç Topaloğlu ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Üniversite eğitimine Ankara'da devam eden Topaloğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Aksaray Valiliği'nde ilk stajını tamamlayan Mehmet Miraç Topaloğlu, sırasıyla Hakkari-Yüksekova ve Çankırı-Ilgaz İlçelerinde refiklik stajlarının ardından, bu yıl İscehisar Kaymakam vekilli olarak atandı.

Topaloğlu, iyi derecede İngilizce biliyor.

Kaynak: AA