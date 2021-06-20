İscehisar İlçe Müftüsü, Düzce'ye müftü yardımcısı olarak atandı
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İscehisar İlçe Müftüsü, Düzce'ye müftü yardımcısı olarak atandı

İscehisar İlçe Müftüsü, Düzce'ye müftü yardımcısı olarak atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE(İHA) – Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, 7 yıllık görevinin ardından Düzce İl Müftü Yardımcısı olarak atandı.

DÜZCE(İHA) – Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, 7 yıllık görevinin ardından Düzce İl Müftü Yardımcısı olarak atandı.

Düzce İl Müftü Yardımcılığına yeni bir isim atandı. Bu kapsamda Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 7 yıldır ilçe müftüsü olarak görev alan Talha Demirkaya, Düzce İl Müftü yardımcılığına atandı. İscehisar Belediyesi 7 yıldır ilçede görev alan İlçe müftüsüne veda programı düzenleyerek başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Düzce'nin yeni İl müftü yardımcısı Talha Demirkaya'nın Düzce'de ki görevine 21 Haziran Pazartesi günü başlaması bekleniyor. - DÜZCE

İscehisar İlçe Müftüsü, Düzce'ye müftü yardımcısı olarak atandı
İscehisar İlçe Müftüsü, Düzce'ye müftü yardımcısı olarak atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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