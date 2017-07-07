İscehisar'dan Kısa Kısa

İscehisar Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Müdürlüğüne atanan Şehriban Tunca görevine başladı.



Tunca, yaptığı açıklamada, kurumun değişik birimlerinde 1993 yılından bu yana hizmet verdiğini söyledi.



Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını ifade eden Tunca, "Hayırlısı ile İscehisar'da görevimize başladık. İşveren ve çalışan kesimimizin sorunlarına çözüm yolları bulmaya ve faydalı olmaya personelimiz ile gayret edeceğiz. İş yeri dosyalarını ilçemizdeki kurumumuza taşıyarak işletmelerimizi bir nevi rahatlatma çabamız da olacak." diye konuştu.



Milletvekili Özkaya'nın İscehisar ziyareti



İscehisar ilçesini ziyaret eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik ve AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Murat Dikmen ile birlikte Çukur Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarını inceledi.



Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Milletvekili Özkaya, ilçede yatırım planlarının çok iyi gittiğini, ilçenin tarihindeki en iyi yatırımları aldığını söyledi.



TOKİ konutlarının hızla ilerlediğini ifade eden Özkaya, şunları kaydetti:



"Burada yapımı devam eden TOKİ konutlarımız gördüğümüz kadarıyla çok iyi bir noktaya gelmiş. Yapımların belirtilen tarihinden daha önce bitirileceği kanaatindeyim. İhtiyaç olması halinde yeni TOKİ konutlarının yapımı tekrardan düşünülebilir. İnşallah oraya bir iş adamımız bir ortaokul kazandıracak."