İscehisar'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İscehisar'dan kısa kısa

İscehisar'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel

İscehisar Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçede gıda satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

İscehisar Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçede gıda satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığı ve güvenliği için hijyen, fiyat kontrolü, etiket ile kasa arasında fiyat farkı olup olmadığı incelenerek son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Belediyemiz zabıta amirliği ekiplerince denetimlerimiz rutin şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.

İscehisar'da yangın tatbikatı

İscehisar Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangın tatbikatı yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, "İtfaiye personelimizi gençleştirerek eğitici tatbikatlar yapmaya başladık. Daha bilinçli personel ile can ve mal kaybının en aza indirgenmesi için eğitim ve tatbikatlarımız rutin şekilde devam edecek."dedi.

Şahin, ayrıca ilçeye yenin bir itfaiye aracı kazandırmak için girişimlerde bulunduklarını ve ekipmanlar içinde bina inşa etmeyi planladıklarını ifade etti.

İscehisar'da taksi plakası ihalesi

İscehisar Belediyesi, devlet hastanesi için 2 taksi plakası ihalesi gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, "İscehisar Belediye Başkanlığı olarak yeni devlet hastanemize 2 taksi için plaka ihalemizi yaptık. Yeni plakaları alan taksi esnafına hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Cansu Dere Cem Yılmaz Ebru Gündeş
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İscehisar'dan kısa kısa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 10:09:36. #1.15#

title