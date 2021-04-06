İscehisar'dan kısa kısa
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İscehisar'dan kısa kısa

Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel
İscehisar'dan kısa kısa

İscehisar'da "İlçe İnsan Hakları Kurulu" toplantısı yapıldı.

İscehisar'da "İlçe İnsan Hakları Kurulu" toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Uğur Kapar, toplantıda yaptığı konuşmada, "İscehisar ilçesindeki İnsan Hakları Kurulu Komisyon başkanı ve üyelerinin seçimi yapılmış olup vatandaşlarımıza en kısa sürede bilgilendirici çalışmalar yapılacak." ifadesini kullandı.

Toplantıya Kapar'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Nurullah Mardin ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

İscehisar ilçe tarım müdürlüğüne Eberliköse atandı

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Ahmet Buğra Eberliköse, göreve başladı.

Eberliköse, yaptığı açıklamada, ilçe tarımına ve üreticilere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:46:48. #1.14#
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