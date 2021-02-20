İscehisar'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İscehisar'dan kısa kısa

20.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:44
İscehisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Nüfus Müdürlüğü vatandaşlara randevulu sistem ile hizmet vermeye başladı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Nüfus Müdürlüğü vatandaşlara randevulu sistem ile hizmet vermeye başladı.

Nüfus Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, vatandaşların kimlik kartı, pasaport ve ehliyet işlemlerinde mağduriyet yaşamamaları için Müdürlüğe gelmeden önce alo 199 veya randevu.nivi.gov.tr internet adresinden hafta içi ve mesai saatleri içinde randevu alarak işlem yaptırabilecekleri belirtildi.

Vatandaşların pandemi dönemi dolayısıyla hastalıktan korunması ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için randevu sisteminin önemine de değinilerek, kurum çalışanların ve vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre hizmet verildiği de bildirildi.

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar ve Başkan Ahmet Şahin Kovid-19 aşısı oldu

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar ile Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

İscehisar Devlet Hastanesi Başhekimi İlker Ahmet Çınar gözetiminde sağlık personeli tarafından Kaymakam Kapar ve Belediye Başkanı Şahin'e yeni tip koronavirüs aşısının ilk dozu yapıldı.

Kaymakam Kapar, memleketin ve vatandaşların sağlık açısından zor bir dönemde olduğunu alınan tedbirler ile salgının kontrol altında tutularak kurum çalışanlarının ve vatandaşların aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde devam etiğini belirtti.

Belediye Başkanı Şahin de Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre sırası gelen vatandaşları randevu alarak aşı olmaya davet etti.

Şahin, halen devam eden salgın sürecinin maske, mesafe, hijyen kurallarına uymanın yanında, halkın aşılanması ile daha kısa sürede atlatılabileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Kadir Topbaş Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Aykut Kocaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Jandarma Gaziantep Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İscehisar'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 14:00:17. #1.15#
title