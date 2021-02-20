İscehisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Nüfus Müdürlüğü vatandaşlara randevulu sistem ile hizmet vermeye başladı.

Nüfus Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, vatandaşların kimlik kartı, pasaport ve ehliyet işlemlerinde mağduriyet yaşamamaları için Müdürlüğe gelmeden önce alo 199 veya randevu.nivi.gov.tr internet adresinden hafta içi ve mesai saatleri içinde randevu alarak işlem yaptırabilecekleri belirtildi.

Vatandaşların pandemi dönemi dolayısıyla hastalıktan korunması ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yapılması için randevu sisteminin önemine de değinilerek, kurum çalışanların ve vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre hizmet verildiği de bildirildi.

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar ve Başkan Ahmet Şahin Kovid-19 aşısı oldu

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar ile Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

İscehisar Devlet Hastanesi Başhekimi İlker Ahmet Çınar gözetiminde sağlık personeli tarafından Kaymakam Kapar ve Belediye Başkanı Şahin'e yeni tip koronavirüs aşısının ilk dozu yapıldı.

Kaymakam Kapar, memleketin ve vatandaşların sağlık açısından zor bir dönemde olduğunu alınan tedbirler ile salgının kontrol altında tutularak kurum çalışanlarının ve vatandaşların aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde devam etiğini belirtti.

Belediye Başkanı Şahin de Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre sırası gelen vatandaşları randevu alarak aşı olmaya davet etti.

Şahin, halen devam eden salgın sürecinin maske, mesafe, hijyen kurallarına uymanın yanında, halkın aşılanması ile daha kısa sürede atlatılabileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek