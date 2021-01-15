İscehisar'dan kısa kısa
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İscehisar'dan kısa kısa

15.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:06
İscehisar'dan kısa kısa

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ile İbrahim Yurdunuseven, İscehisar ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ile İbrahim Yurdunuseven, İscehisar ilçesinde incelemelerde bulundu.

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar'ı ziyaret eden milletvekilleri Özkaya ile Yurdunuseven, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından milletvekilleri ilçedeki bazı kurumlarda incelemede bulundu.

Özkaya ile Yurdunuseven, ilçeye ziyaretle ilgili yaptıkları açıklamada, İscehisar'a yapılan yatırımları gördüğümüzde büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirerek bu hizmetlerde katkıda bulunanlara teşekkür ettiler.

Milletvekillerinin ilçedeki ziyaretlerine, AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, İl Genel Meclisi (İGM) üyeleri Murat Dikmen, Mesut Çelen ile partililer eşlik etti.

İscehisar'da CoronaVac aşısı çalışmaları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Afyonkarahisar'ın İscehisar'da ilçesinde sağlık çalışanlarına uygulandı.

İscehisar Devlet Hastanesi Başhekimi İlker Ahmet Çınar, yaptığı açıklamada, hastane görev yapan sağlık personelinin CoronaVac aşısının ilk dozunun uygulandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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