İscehisar'dan kısa kısa

18.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:16

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yerli üretim kaya kamyonunun ilçelerinde üretimi için kurulacak tesise her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Şahin, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk yerli üretim kaya kamyonu olan "Deve"nin İscehisar ilçesini gururlandırdığını belirtti.

Kaya kamyonunun test aşamalarının ardından seri üretimine geçileceğini aktaran Şahin, "Kamyon fabrikasının kurulması için uygun olan hazineye ait arazileri araştırarak firma yetkililerine sunduk. İscehisar'da kurulması hem 250 kişiye iş imkanı sağlayacak hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sunacak. Bu konuda İscehisar Belediyesi olarak üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Başkan Şahin'e ziyaretler

İscehisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Liyaddin Yeşilkaya, Belediye Başkanı Ahmet Şahin'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, "Meslek Yüksekokulu'nda 3 bölümde 128 öğrencinin eğitim gördüğü bilgisini aldık. Kurum bünyesinde diğer bölümlerin de güçlendirilerek daha aktif hale getirilmesine katkı vermeye hazırız. Ayrıca, MYO'nun şehir merkezinde olması konusunu da istişare ettik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA