İscehisar'dan kısa kısa
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İscehisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde sabah namazı buluşması programı yapıldı.

14.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:02
İscehisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde sabah namazı buluşması programı yapıldı.

İlçeye bağlı beldesindeki Mescidi Aksa Camisi'ndeki programda, İscehisar İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, namaz öncesinde cemaatle zamanın kıymeti konulu bir sohbet yaptı.

Namaz sonrasında programa katılan vatandaşlara, keşkek ikram edildi.

İscehisar Belediye ihalesi

İscehisar Belediyesine ait kent merkezindeki iş yerinin ihalesi yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan ihalenin Komisyon Başkanlığını İscehisar Belediye Başkan vekili Gülsefa Azgın yaptı.

İş yeri ihale sonunda 3 yıllığına bir girişimciye kiralandı.

Kaynak: AA
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