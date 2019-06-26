İscehisar'dan kısa kısa

İscehisar ilçesinde Belediye Başkanlığı ve İscehisar Mermerciler Derneğince, Özbekistan'daki iş alanları ve ekonomik fırsatlara ilişkin iş adamlarına seminer verildi.

Esnaf Odası konferans salonunda gerçekleşen seminerde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "İş adamlarıyla gerekli istişareleri yaparak olumlu görüş alınması neticesinde belediye öncülüğünde yatırım yapılacak alanları yerinde incelemek üzere heyet oluşturmayı düşünüyoruz. İlçemizi kalkındırarak, daha ileriye taşımak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak da Özbekistan'da mermercileri yakından ilgilendiren mermer ve granit ocak işletmelerinin bulunduğunu, bu ülkeden iş adamlarını ülkelerine yatırım amaçlı davet ettiğini belirtti.

İş adamlarına, Özbekistan yatırım fırsatları konulu programı aktardıklarını anlatan Çakmak, şöyle konuştu:

"Özbekistan'da mermer ve granit olarak bol miktarda maden var. İş adamlarımıza yönelik bir gezi tertip edilecek. Gezi maliyetleri yüzde elli KOSGEB destekli olacak.

İş adamlarımızın, yeni pazarlar ve yeni üretim noktaları keşfedilmesi açısından Özbekistan'a yapılması planlanan bu geziye katılmaları, konu hakkında derneğimizden bilgi almaları bizim için önemlidir."

Seminere, Belediye Başkan Yardımcısı Gülsefa Azgın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Zeybek, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav ve iş adamları katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tür'e ziyaret

İscehisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ahmet Sav, İscehisar ilçesine atanan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Arslan Tür'ü makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İscehisar'a ve esnafa her zaman ellerinden gelen desteği verdiklerini dile getiren Sav, "Yeni görevinizi tebrik ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde çiftçilerimize destek olmak ve üzerimize düşen görevi yapmak için gayret içinde olacağız." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Arslan Tür de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ahmet Sav'a teşekkür etti.

Kaynak: AA