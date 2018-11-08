İscehisar'dan Kısa Kısa

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yunus Emre Bağlar, görevine başladı.

16 Ekim 2018 tarihinde 21. dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları kura çekimi ile İscehisar ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yunus Emre Bağlar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İlk görev yeri İscehisar'a atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağlar, "Vatanımızın her köşesi görev yerimiz. Devletimizin görev verdiği her noktada memnuniyetle adaletin tecellisi ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için çalışacağım." dedi.

İscehisar Cumhuriyet Savcısı Bayındır, görevine başladı

İscehisar Cumhuriyet Savcılığına atanan Hikmet Şakir Bayındır, görevine başladı.

16 Ekim 2018 tarihinde 21. dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları kura çekimi ile İscehisar Cumhuriyet Savcılığına atanan Hikmet Şakir Bayındır, Adana'da ilk ve orta öğrenimini tamamladı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Bayındır, ilk görev yeri İscehisar'a atanmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Bayındır, İscehisar'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.