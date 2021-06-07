İscehisar'da üst yapı çalışması
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İscehisar'da üst yapı çalışması

İscehisar'da üst yapı çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor.

İscehisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Esentepe ve Çukur mahallelerinde kilitli parke bakım onarım çalışması başlattı. Çalışma kapsamında mahallelerdeki bozulan yollarda kilitli parke taşları değiştirilmeye başlandı. - AFYONKARAHİSAR

İscehisar'da üst yapı çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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