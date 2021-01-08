İscehisar'da sis etkili oldu
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İscehisar'da sis etkili oldu

08.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:46
İscehisar'da sis etkili oldu

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 30 metreye düştü.

İlçe merkezi ve çevre yolu bağlantı kavşaklarındaki araçların dikkatli bir şekilde ilerledikleri görüldü.

Trafik ekipleri de uygulama noktalarında sürücüleri sis dolayısıyla dikkatli olmaları, trafik işaret ile işaretçilerine uymaları, aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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