İscehisar'da park ve bahçelerde bakım çalışması başlatıldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile ilçemiz genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım ve peysaj çalışması başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile ilçemiz genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım ve peysaj çalışması başlatıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda çalışma başlatıldığını kaydeden Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Vatandaşlarımızın bayram sonrası aileleriyle hoşça vakit geçirebilmeleri için yeşil alan ve parklarımızı hazırlıyoruz. İlçemiz genelinde bulunan tüm park ve yeşil alanlarda benzer çalışmalar yaparak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı