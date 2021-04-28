İscehisar'da park ve bahçelerde bakım çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İscehisar'da park ve bahçelerde bakım çalışması başlatıldı

İscehisar'da park ve bahçelerde bakım çalışması başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile ilçemiz genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım ve peysaj çalışması başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile ilçemiz genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım ve peysaj çalışması başlatıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda çalışma başlatıldığını kaydeden Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Vatandaşlarımızın bayram sonrası aileleriyle hoşça vakit geçirebilmeleri için yeşil alan ve parklarımızı hazırlıyoruz. İlçemiz genelinde bulunan tüm park ve yeşil alanlarda benzer çalışmalar yaparak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İscehisar'da park ve bahçelerde bakım çalışması başlatıldı
İscehisar'da park ve bahçelerde bakım çalışması başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın, 17 yaşındaki evladının kolları arasında can vermiş
Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Hiç akıllanmayacağız! Baskın anında kamerayı görünce pişkince böyle poz verdi
Hiç akıllanmayacağız! Baskın anında kamerayı görünce pişkince böyle poz verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Yıldız Tilbe Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Ömer Ali Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İscehisar'da park ve bahçelerde bakım çalışması başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 17:05:08. #1.16#

title