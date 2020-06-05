- İscehisar'da mermer ihracatı yeniden başladı- Normalleşme süresi madenciyi sevindirdi - İscehisar'da mermer ihracatı yeniden başladı Normalleşme süresi madenciyi sevindirdi Türkiye'nin en büyük mermer ocakları ve fabrikaların bulunduğu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mermer ihracatı yeniden başladı.

- İscehisar'da mermer ihracatı yeniden başladı

Normalleşme süresi madenciyi sevindirdi

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en büyük mermer ocakları ve fabrikaların bulunduğu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mermer ihracatı yeniden başladı.

Çin'den başlayarak tüm dünyası etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yavaşlayan mermer ihracatı normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden canlandı.

Yeniden hızlanan mermer ihracatını değerlendiren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Ülkemizdeki mermer ihracatının yüzde 85'ini İscehisar ilçemiz karşılıyor. 2019 yılında 185 milyon dolar civarında mermer ihracatı yapıldı ilçemizden. Bu bizim için bir gururdur. Dünyanın birçok ülkesine ilçemizden ihracat yapılıyor. Sadece mermer değil bir girişimcimiz 'deve' isminde 375 bin euroluk kaya kamyonu yaptı. Mermerden sonra termal de de iddialı bir ilçe olacağız. İnşallah eskisi günlere döneriz ve ihracatta eskisi gibi olur" dedi.

Kaynak: İHA