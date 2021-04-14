İscehisar'da jeotermal kaplıca tesisinde eskiyen su depoları değiştirildi

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, halk sağlığını koruma adına belediyeye ait jeotermal kaplıca tesisinde eskiyen su depoları yenileriyle değiştirildiğini belirtti.

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, halk sağlığını koruma adına belediyeye ait jeotermal kaplıca tesisinde eskiyen su depoları yenileriyle değiştirildiğini belirtti.

Başkan Şahin, göreve geldikleri günden itibaren ilçenin eksikliklerinin giderilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti. Başkan Şahin, "Göreve geldiğimiz günden beri birçok eksiği olmasına rağmen hizmete açılmış olan Jeotermal Kaplıca Tesisinin eksiklerini gidermek adına çalışıyoruz. Tesiste yapım aşamasında galvaniz soğuk su deposu kullanılmış olup 2 yıl olmadan kullanım ömrünü tamamlamıştır. Halkımıza şifa kaynağı termal tesisimizden daha sağlıklı ve kaliteli anlamda faydalanması adına eskiyen depolarımızı yaklaşık 90 bin TL maliyetle içerisinde küf, pas, kir oluşturmayan 10-15 yıl kullanım ömrü olan paslanmaz krom çelik depolarla değiştirdik" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı