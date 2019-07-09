İscehisar'da güvenlik ve asayiş toplantısı

İscehisar'da Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamlık binasındaki toplantıda konuşan İscehisar Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, "İscehisar'ımızın huzurunu korumak ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için emniyet ve jandarma teşkilatlarımız ile 7 gün 24 saat güvenlik hizmetlerini gerçekleştiriyor. Güvenlik güçlerimiz çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürü ile İlçe Jandarma Komutanı, İscehisar'ın 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA