İscehisar'da "Gastro Park Tanıtım Günleri" başladı
Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde belediyenin katkılarıyla düzenlenen "Gastro Park Tanıtım Günleri" başladı.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde belediyenin katkılarıyla düzenlenen "Gastro Park Tanıtım Günleri" başladı.
İscehisar Belediyesi önünde kurulan stantlarda Gaziantep ve Hatay yöresel ürünlerinin tanıtılacağı etkinlik, 8 Nisan'a kadar sürecek.
Tanıtım günleri, farklı lezzetlerin yanı sıra, sirk gösterileri ve sıra gecesiyle devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek