İscehisar'da "Gastro Park Tanıtım Günleri" başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İscehisar'da "Gastro Park Tanıtım Günleri" başladı

Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel
İscehisar'da 'Gastro Park Tanıtım Günleri' başladı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde belediyenin katkılarıyla düzenlenen "Gastro Park Tanıtım Günleri" başladı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde belediyenin katkılarıyla düzenlenen "Gastro Park Tanıtım Günleri" başladı.

İscehisar Belediyesi önünde kurulan stantlarda Gaziantep ve Hatay yöresel ürünlerinin tanıtılacağı etkinlik, 8 Nisan'a kadar sürecek.

Tanıtım günleri, farklı lezzetlerin yanı sıra, sirk gösterileri ve sıra gecesiyle devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bahar Candan Aleyna Tilki İbrahim Çelikkol
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İscehisar'da "Gastro Park Tanıtım Günleri" başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 20:38:33. #1.15#
title