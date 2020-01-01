İscehisar'da emniyet güçleri huzur ve güven uygulaması yaptı

01.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:30

İscehisar ilçesinde yeni yıl gecesi emniyet güçleri huzur ve güven uygulaması yaptı.



İscehisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla huzur, güven ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında İscehisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Afyon Caddesi, PTT önü ve Ankara Caddesi üzerinde araç sürücülerine yönelik alkol, ruhsat, kimlik belgeleri kontrol edilerek sürücülerin yeni yılını kutladı.

Ekipler tarafından seyir halindeki sürücüler durdurularak trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

İlçedeki kahvehaneler ve kafeler denetlendi. Huzur ve güvenlik uygulaması kapsamında yapılan çalışmaya İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar'da katılarak araç sürücülerinin ve görevli personelin yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA