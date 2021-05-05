İscehisar'da çiftçi malları koruma başkanlığına görevlendirme yapıldı
İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına seçilen Abdullah Altın'a görev belgesini takdim etti.
İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına seçilen Abdullah Altın'a görev belgesini takdim etti.
Belediye binasındaki törende Şahin, Altın'ın meclis kararıyla göreve getirildiğini belirterek çalışmalarında başarılar diledi.
Altın da ilçede üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapamaya çalışacaklarını ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek