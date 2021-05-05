İscehisar'da Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı kuruldu
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İscehisar'da Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı kuruldu

İscehisar'da Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçede özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanların büyük eksikliğini hissettiğini ve sürekli kendilerine talepte bulunduğu 'Çiftçi Malları Koruma Başkan'lığını kurulduğunu belirtti.

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçede özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanların büyük eksikliğini hissettiğini ve sürekli kendilerine talepte bulunduğu 'Çiftçi Malları Koruma Başkan'lığını kurulduğunu belirtti.

Başkan Şahin, ilçede tarımla uğraşan vatandaşların mahsullerinin zarar görmemesi ve hayvan sahipleri ile ortak hareket edilmesi amacıyla Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın faaliyete başladığını kaydetti. Belediye meclis kararı ile İscehisar Çiftçi Malları Koruma Başkanı olarak görevlendirilen Abdullah Altın'a mazbatasını veren Başkan Şahin açıklamasında, "Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda ilçemizde eksikliği hissedilen Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı faaliyete geçiyor. Vatandaşlarımızı bu hususta duyarlı olmaya, birlik ve beraberlik içinde sevgi ve saygı ortamında ortak akılla çözüm üretmeye davet ediyor, ÇMK Başkanı Abdullah Altın ve ekibine başarılar diliyorum. ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi

Mazbatasını alan Başkan Altın ise Başkan Şahin'e teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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