İscehisar'da camiye bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar açık artırmayla satıldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, Fatih Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine bağışlanan büyükbaş hayvanlar ve 2 koyun açık artırmayla satıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, Fatih Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine bağışlanan büyükbaş hayvanlar ve 2 koyun açık artırmayla satıldı.

Vatandaşlar, cuma namazı sonrası açık artırmaya yoğun ilgi gösterdi.

Fatih Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Orhan Şen, yaptığı konuşmada, derneğe bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışını yaptıklarını söyledi.

Şen, "Buradan elde edilecek gelir ile yapımı devam eden camimize bağlı Kur'an Kursu inşaatının ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Bu konuda yine vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi desteklerini esirgemiyor. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek