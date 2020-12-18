İscehisar'da camiye bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar açık artırmayla satıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İscehisar'da camiye bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar açık artırmayla satıldı

18.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:05
İscehisar'da camiye bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar açık artırmayla satıldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, Fatih Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine bağışlanan büyükbaş hayvanlar ve 2 koyun açık artırmayla satıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, Fatih Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine bağışlanan büyükbaş hayvanlar ve 2 koyun açık artırmayla satıldı.

Vatandaşlar, cuma namazı sonrası açık artırmaya yoğun ilgi gösterdi.

Fatih Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Orhan Şen, yaptığı konuşmada, derneğe bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışını yaptıklarını söyledi.

Şen, "Buradan elde edilecek gelir ile yapımı devam eden camimize bağlı Kur'an Kursu inşaatının ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Bu konuda yine vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi desteklerini esirgemiyor. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Serdar Ortaç Şevket Çoruh Defne Samyeli
Spor Falcao Neymar Okan Buruk Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kredi Adana Karar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İscehisar'da camiye bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar açık artırmayla satıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:08:42. #1.15#
title