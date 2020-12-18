İscehisar'da camilerde dezenfektan çalışması yapıldı
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İscehisar'da camilerde dezenfektan çalışması yapıldı

18.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:40
İscehisar'da camilerde dezenfektan çalışması yapıldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

İscehisar Belediyesi Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede vatandaşların yoğun kullandığı mekanlarda dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Aşkın, yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanı Ahmet Şahin'in talimatları doğrultusunda, kutsal mekanlarımızın temiz ve hijyenik olması için üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu anlamda cuma namazı öncesinde kentte camilerimizde dezenfekte çalışmaları yaptık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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