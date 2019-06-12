İscehisar Belediyesinin hasta nakil aracı hizmete girdi

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Şahin, hasta nakil aracını vatandaşların hizmetine soktuklarını söyledi.

Başkan Ahmet Şahin konuya ilişkin şunları söyledi:

"İnsan odaklı Belediyecilik anlayışıyla yaşlı, engelli, yatağa bağımlı hastalar, tam ya da kısmi felçli olan hastalar, sedye ile yatarak nakil edilmesi gereken ve tıbbi müdahale gerektirmeyen hastalarımızın il içi ve şehirlerarası sağlık kuruluşlarına ulaşımlarını güvenli bir şekilde sağlıyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz."

Kaynak: AA