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İşbirliklerini arttırarak gelişmeye devam ediyorlar

İşbirliklerini arttırarak gelişmeye devam ediyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Osmaneli ve Gölpazarı belediyeleri arasında işbirliği gelişmeye devam ediyor.

Osmaneli ve Gölpazarı belediyeleri arasında işbirliği gelişmeye devam ediyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, ilçedeki kadın girişimciler ile birlikte Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifini, Osmaneli MYO Aşçılık Bölümünü ve tarihi Lefke Çarşısı'nı ziyaret etti. Heyete Osmaneli Başkan Münür Şahin de eşlik ederken, birçok konuda işbirliği yapan Osmaneli ve Gölpazarı belediyeleri turizm, yöresel ürünler, kadın girişimciler konularında bilgi paylaşımında bulundu.

İşbirliklerini arttırarak sürdürdüklerini dile getiren Başkan Şahin, "Osmaneli ve Gölpazarı belediyelerimizin, kadın girişimciler konularında birlikte hareket etmeleri, projelerimizin gelişimine büyük katkı sağlıyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

İşbirliklerini arttırarak gelişmeye devam ediyorlar

İşbirliklerini arttırarak gelişmeye devam ediyorlar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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