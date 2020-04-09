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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, İşbir Holding, Ekonomi

İşbir Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,1 milyon TL destek

İşbir Holding, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,1 milyon TL bağışta bulundu.

09.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:04
İşbir Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,1 milyon TL destek

İşbir Holding, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,1 milyon TL bağışta bulundu.

İşbir Holding'den yapılan açıklamada, dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de hem sağlık hem de ekonomik anlamda önemli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşbir Holding Üst Yöneticisi (CEO) Metin Gültepe, bu zor günlerin ancak dayanışma ile aşılabileceğini belirtti.

Gültepe, Milli Dayanışma Kampanyası'nın, sağlık hizmetleri ve sosyal izolasyonun önem kazandığı bu dönemde ihtiyaç sahiplerine kıymetli destekler sağlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşbir Ailesi olarak, ancak birlik ve beraberlikle bu sürecin üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Ülkemizin tüm kurumlarıyla birlikte yürüttüğü bu topyekün mücadeleye, bizler de destekte bulunduk. Bu naçizane desteğin tüm sektörlere örnek olmasını dileriz. En başından beri dediğimiz gibi, bu süreç yalnızca devletimizin değil, tüm kurumların ve bireylerin sorumluluk alarak üstesinden gelebileceği bir durum. Bu naçizane desteğin sektörlere örnek olmasını diler, tüm kuruluşları halkımızın yanında olmaya davet ederiz. Sağlıklı günlere kısa zamanda kavuşmak en büyük temennimiz"

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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