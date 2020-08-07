ISBAŞ'ta bayilik sistemine geçildi
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ISBAŞ'ta bayilik sistemine geçildi

Isparta Belediyesi Bims Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ISBAŞ)'ta bayilik sistemine geçildi.

ISBAŞ'ta bayilik sistemine geçildi
07.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:35

Isparta Belediyesi Bims Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ISBAŞ)'ta bayilik sistemine geçildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından ISBAŞ Bimsblok Fabrikasında kurumsallığı ortaya koyan önemli bir çalışmaya imza atıldı ve bayilik sistemine geçildi. Belirlenen firmalarla bayilik sözleşmeleri imzalandı. Bundan böyle bimsblok satışları bayiler aracılığıyla yapılacak.

ISBAŞ'ta bayilik sistemine geçildiğini söyleyen Başkan Şükrü Başdeğirmen, "Pomzadan ürettiğimiz ISBAŞ briketlerimiz, Isparta'mız içerisindeki esnaflarımız tarafından bayiler olmadan satışları devam ediyordu. Ancak daha ciddi ve samimi bir şekilde ticaret yapılabilmesi için briket satışlarımızı bayilik sistemine bağlamak istedik. Bununla ilgili duyuruya çıktık. 7 Ispartalı esnafımız bayilik almak için bize müracaatta bulundu. Bayilik şartlarımızı ortaya koymuştuk, bu şartlarımızı yerine getirmeyi taahhüt eden esnafımızla bayilik sözleşmelerimizi imzaladık. Isparta'da ticaret yapan, briket işini yapan 7 firmamız bundan sonra ISBAŞ briketlerimizin satışını yapmaya yetkilidir."dedi.

7 bayi dışında başka bir yerde satış yapılmayacağını belirten Başdeğirmen, " Fabrikamıza gelen herhangi bir kişi direkt bizden alım yapamayacaktır. Bu alımı bayilerimiz aracılığı yapması gerekecektir. Bu kurumsallığımızı ortaya koyan bir çalışma sitemidir. Bundan sonra bizim satışta 7 muhatabımız vardır. Ürettiğimiz ürünleri bayilerimiz vasıtasıyla tüketerek belediyemize katkı sağlamaya çalışacağız. Bayimiz olan 7 firmamıza teşekkür ediyorum. Zararsız, ziyansız, kazasız bol kazançlar diliyorum. Bu memleketimiz için de hayırlı bir çalışma olacaktır. Bu tür üretim yapan fabrikalar herkesle muhatap olmaktan öte sadece bu işi bilinçli yapan firmalarla ticaret yapması hem ödeme, hem kalite, hem de müşteriye verilen hizmet noktasında çok önemlidir. Bu sözleşmelerimiz belediyemiz ve firmalarımız için hayırlı olsun."ifadelerine yer verdi.

Bayilik sözleşmesi gereği bundan sonra ISBAŞ Bimsblok Satışı Yapmaya Yetkili Bayiler şunlar; Ertokuş Hazır Beton,

Güler Yazılım İnşaat, Has Akaryakıt Yapı,Ozan Demiralay İnşaat, Seçil Mühendislik, Şen Yalıtım İnşaat, Tekeli Mahrukatçılık İnşaat. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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