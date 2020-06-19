İsaura Antik Kenti'nin sırları gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor
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İsaura Antik Kenti'nin sırları gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor

Konya'da Zengibar Kalesi olarak adlandırılan ve tarihte Roma'nın en büyük eyaletlerinden İsaura Antik Kenti, surları, büyük bölümü ayakta kalan burçları, tiyatrosu, zafer takı, kilisesi ve kaya mezarlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İsaura Antik Kenti'nin sırları gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor
19.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:28

Konya'da Zengibar Kalesi olarak adlandırılan ve tarihte Roma'nın en büyük eyaletlerinden İsaura Antik Kenti, surları, büyük bölümü ayakta kalan burçları, tiyatrosu, zafer takı, kilisesi ve kaya mezarlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bozkır ilçesinin Hacılar ve Ulupınar mahalleleri arasında, Toroslar'ın uzantısı dağda 1850 metre yükseklikte kurulan ve tarihte Hititler, Persler ve Romalılarca kullanılan Zengibar Kalesi, hala gün yüzüne çıkarılmamış yapılarına rağmen ziyaretçileri etkiliyor.

Roma döneminde en büyük ve önemli eyaletlerden İsaura Antik Kenti'ni çevreleyen kalenin, sur ve burçlarının bir bölümü ayakta duruyor. Konya-Bozkır yolu üzerinden Hacılar Mahallesi'ndeki yönlendirme levhalarıyla stabilize yolun uzandığı antik kente araçla çıkılabiliyor.

İsaura Antik Kenti'ne kalenin güneyinde 4 metre yükseklikte, beşgen ve altıgen mimaride yapılan ve biri tamamen yıkılmış iki kule arasındaki üstü kemerle tamamlanan kapıdan giriliyor.

Roma dönemi taş işçiliğinin en önemli örneklerinden Zengibar Kalesi'nde tiyatro, zafer takı, kilise, su kemerleri ve benzeri mimari yapılar dikkati çekiyor.

Güneydeki kapıdan girilen yerde ana caddeyi takip eden ziyaretçiler, zafer takı ile sonradan kilise olarak kullanılan kentin en büyük binası bazilikaya ulaşıyor.

Kentteki bazı taşlarda çelenk, miğfer, dizlik, kılıç, kalkan ve ok gibi yüksek kabartmalı çok sayıda işleme bulunuyor.

Zirvedeki madenden kesilen büyük taşlar gizemini koruyor

Kalenin 3,5 metre kalınlığındaki surlarının inşasında kullanılan taşlar ise zirvedeki taş ocağından getirilmiş. Büyük dikdörtgen taşların milimetrik düzgünlükteki kesilme işleminin ise binlerce yıl önce nasıl yapıldığı gizemini hala koruyor.

Çevresine hakim konumu gereği stratejik noktada bulunan kalenin, Romalılar öncesinde Hititler ve Persler tarafından da kullanıldığı biliniyor.

Roma döneminde 10 bin kişinin yaşadığı İsaura Antik Kenti, çoğunluğu toprak altındaki tarihi varlıklarıyla "Konya'nın Efes'i" olarak nitelendiriliyor.

Antik kentte yapılacak temizlik çalışması ve kurtarma kazısıyla çok sayıda değerin gün yüzüne çıkarılabileceği belirtiliyor.

Hacılar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Bardakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentin tarih boyunca yaşadığı tahribata karşın yakın tarihe kadar kale duvarlarının ve kiliselerin büyük bölümünün ayakta olduğunu söyledi.

Antik kente turistlerin geldiğini, İsaura'nın tamamen gün yüzüne çıkarılmasını istediklerini ifade eden Bardakçı, "Öncelikle burada arkeolojik kazının yapılması gerekiyor. Muhteşem yapıların gün yüzüne çıkarılmasıyla bölge önemli bir destinasyon olabilir. Antik kent, ziyaretçisini çekebilir." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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