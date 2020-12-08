İsaura Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsaura Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

08.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:56
İsaura Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Konya'nın Bozkır ilçesinde yer alan İsaura Antik Kenti kalıntılarında kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde yer alan İsaura Antik Kenti kalıntılarında kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zengibar Kalesi olarak adlandırılan ve tarihte Roma'nın en büyük eyaletlerinden olduğu bilinen İsaura Antik Kenti kalıntılarında izinsiz kazı yapıldığı yönünde bilgi alan Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Hacılar Mahallesi'ndeki bölgeye düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, kazı için kullanılan aletlere de el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

İlgili Haberler

Zeus Tapınağı'nda kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Zeus Tapınağı'nda kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı
Son dakika: Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Son dakika: Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Perihan Savaş Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Kaza Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsaura Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 13:59:54. #1.15#
title