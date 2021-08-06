İşaret dili öğrenen güvenlikçilere sertifika
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İşaret dili öğrenen güvenlikçilere sertifika

İşaret dili öğrenen güvenlikçilere sertifika
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik personeline yönelik düzenlediği işaret dili eğitimini başarıyla tamamlayanlar sertifikalarına kavuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik personeline yönelik düzenlediği işaret dili eğitimini başarıyla tamamlayanlar sertifikalarına kavuştu.

Bursa'yı daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek maksadıyla ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora kadar her alanda önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetlere erişimin önündeki engelleri de bir bir kaldırıyor. Engelli vatandaşların hayatın her alanında yer alabilmesi için toplu taşıma araçlarını akülü araçla binilebilecek gibi alçak tabanlıya dönüştüren, akülü araç tamir ve bakım atölyesinde yılda 500'den fazla tamir ve bakım gerçekleştiren, akülü araç dolum istasyonu sayısını 12'ye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlarla sağlıklı iletişim için de önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlara daha etkili hizmet verilebilmesi maksadıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından güvenlik personeline yönelik işaret dili eğitimi düzenlendi. BUSMEK Türk işaret dili uzmanı Emel Camfener tarafından verilen eğitimler, üç buçuk ay boyunca her hafta pazartesi ve salı günleri toplam 120 saat sürdü. Eğitimin sonunda işaret dili sertifikası almaya hak kazanan güvenlik personeline, işaret diliyle okunan İstiklal Marşı'nın ardından, sertifikaları İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun tarafından verildi. - BURSA

İşaret dili öğrenen güvenlikçilere sertifika
İşaret dili öğrenen güvenlikçilere sertifika

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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