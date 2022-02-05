İşaret diliyle tanıtım filmi çektiler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'da Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde kurulan ve geliri öğrencilere burs olarak verilen albikere.com alışveriş sitesini farklı bir yöntemle tanıtan Bayat İlçe Nüfus Müdürlüğü, siteyi işaret diliyle anlattı.

Yaklaşık 1 yıl önce Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde kurulan albikere.com alışveriş sitesi özellikle Afyonkarahisar'ın yöresel ürünleri ve kadın kooperatifinde üretilen ürünlerin satışını yapıyor. Kısa sürede büyük bir ilgi gören sitede gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın lezzetlerine de ulaşmak mümkün. Albikere.com internet sitesini sosyal mecralarda tanıtmak isteyen Bayat İlçe Kaymakamlığı farlı bir sunumda bulundu. İlçe nüfus müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda işaret diliyle tanıtım yapıldı. İşaret diliyle yapılan sunum sosyal medyada büyük beğeni topladı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel