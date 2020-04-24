İşaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu İşaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuduSİNOP'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, havai fişeklerle coşkuyla kutlandı.

İşaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu

SİNOP'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, havai fişeklerle coşkuyla kutlandı. İşaret dili eğitmeni Neşe Ateş de, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Sinop'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkanlar, İstiklal Marşı okudu. Havai fişek gösterileri eşliğindeki kutlamalarda, kentte işaret dili eğitmeni olan Neşe Ateş de, evinin balkonundan işaret diliyle İstiklal Marşı'na eşlik etti. Herkesin bayramını kutlayan Ateş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ben Sinop Halk Eğitim Merkezinde işaret dili eğitmenliği yapıyorum. Bu yıl 100'üncü yıla denk geldi ve evlerde olduğumuz zamana denk geldi. Hepimize önce sağlık diliyorum, daha nice yüz yıllara dedi.

Kaynak: DHA