İşaret dili video klip yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Beyşehir ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sağlık çalışanlarına destek projesi" kapsamında düzenlenen işaret dili video klip yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü, Beyşehir Belediyesi ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi işbirliğiyle "Sağlıkla Engelsiz Yarınlara" sloganıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Beyşehir Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Dereceye girenlere ödülleri Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Huğlu Av Tüfeği Kooperatifi Başkanı Naci Tanık ve hastane yöneticileri tarafından verildi.

Yarışmada birinciye 1000, ikinciye 750, üçüncüye ise 500 liralık para ödülünün sahibi oldu, ayrıca yarışmaya katılan engelli bireylere de özel hediyeler verildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, burada yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına sadece alkışla değil, kurallara uyarak da destek vermek amacıyla düzenledikleri yarışmada kendilerine destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti, yarışmacıları kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar