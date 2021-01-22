İşaret dili video klip yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İşaret dili video klip yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

22.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:11
İşaret dili video klip yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Beyşehir ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sağlık çalışanlarına destek projesi" kapsamında düzenlenen işaret dili video klip yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Beyşehir ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sağlık çalışanlarına destek projesi" kapsamında düzenlenen işaret dili video klip yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü, Beyşehir Belediyesi ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi işbirliğiyle "Sağlıkla Engelsiz Yarınlara" sloganıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni Beyşehir Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Dereceye girenlere ödülleri Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Huğlu Av Tüfeği Kooperatifi Başkanı Naci Tanık ve hastane yöneticileri tarafından verildi.

Yarışmada birinciye 1000, ikinciye 750, üçüncüye ise 500 liralık para ödülünün sahibi oldu, ayrıca yarışmaya katılan engelli bireylere de özel hediyeler verildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, burada yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına sadece alkışla değil, kurallara uyarak da destek vermek amacıyla düzenledikleri yarışmada kendilerine destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti, yarışmacıları kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Selçuk Özdağ Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Jennifer Lopez Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Erol Bulut Serdar Aziz Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İşaret dili video klip yarışmasında ödüller sahiplerini buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 11:14:44. #1.14#
title