İşaret dili kursiyerlerinden farkındalık videosu

03.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:14

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi işaret dili kursu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık videosu yayımladı. Yaklaşık 3 dakikalık videoda kursiyerler işaret dili ile 'Hayat Bayram Olsa' isimli şarkıyı söyledi.



Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi'nde açılan işaret dili kursunda eğitim veren Büşra Çamyar ve öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel farkındalık videosu hazırladı. Videoda kursiyerler işaret dili ile 'Hayat Bayram Olsa' isimli şarkıyı söyledi. Videonun sonunda 'En büyük engel sevgisizliktir' diyen kursiyerler 'Engelsiz bir dünya için hep birlikte el ele' dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA