İşaret dili ile 'Evde Kal' mesajı verdiler
İşaret dili ile 'Evde Kal' mesajı verdiler Tekirdağ'da halk eğitim kursu öğrencileri ve aileleri, hazırladıkları videoda vatandaşlara işaret diliyle 'Evde Kal' mesajı verdi.
13.04.2020 21:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:34
İşaret dili ile 'Evde Kal' mesajı verdiler
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da halk eğitim kursu öğrencileri ve aileleri, hazırladıkları videoda vatandaşlara işaret diliyle 'Evde Kal' mesajı verdi.
Kapaklı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan işaret dili kursu öğrencileri, alkışlanacak bir projeye imza attı. Kursiyerler ve velileri tarafından hazırlanan videoda, vatandaşlara işaret dili ile müzik eşliğinde 'Evde Kal' mesajı verildi.
Kaynak: İHA