İşadamlarına kişisel verileri koruma kanunu anlatıldı

19.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:32

Malatya'da Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi tarafından gerçekleştirilen programla iş adamlarına kişisel verilerin korunması kanunu ve uygulaması konusunda bilgiler verildi.



MÜSİAD Malatya Şubesi salonunda düzenlenen toplantıya, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Diplomatik ilişkiler Komite Başkanı Mehmet Zeki Güvercin ve MÜSİAD üyeleri katıldı. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, açılış konuşmasında dernek olarak yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler vererek, etkinlik ve çalışmaları üyelerin taleplerine göre şekillendirdiklerini kaydetti.



Programda Avukat Özcan Çetin, Avukat Arabulucu Ramazan Kaya, Stajyer Avukat Sevim Özberber, kişisel verileri koruma kanununun ticari hayatta veri sorumlusuna getirdiği yükümlülükler, kanunun İş hukuku boyutuyla şirketlere etkisi, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS) hakkında bilgiler sundular.



Konuşmacılar, VERBİS'e kayıt yükümlülüğü olan veri sorumluları için son tarihin 31 Aralık 2019 olduğunu hatırlatarak, aksi takdirde yüksek miktarda idari para cezaları ile karşılaşılabilecekleri uyarısında bulundular. İşleri sebebiyle çalışanlarının, iştirakçilerinin ve müşterilerinin verilerini kaydetmek durumunda kalan şirketlerin veri sorumlusu olduklarını hatırlatan konuşmacılar, bu sorumluluğun gereği olan yasal düzenlemelere daha çok riayet etmeleri gerektiği hatırlattı. Bu yükümlülüklerin ihlali durumunda idari para cezası ve ceza-i yaptırımların uygulanabileceği belirtilen toplantıda, ayrıca kişisel verisi ihlal edilen ilgili kişilerinde tazminat haklarının saklı olduğu söylendi. - MALATYA

Kaynak: İHA