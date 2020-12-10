İşadamı Yusuf Yamanlar: "Hizmet sektöründe yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"
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İşadamı Yusuf Yamanlar: "Hizmet sektöründe yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz"

10.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:30
İşadamı Yusuf Yamanlar:

Yusuf Otomotiv ve Filo Kiralama Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yamanlar,, virüs salgını sebebiyle hizmet sektöründeki faaliyetlerine ara verdiklerini ancak yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

Yusuf Otomotiv ve Filo Kiralama Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yamanlar,, virüs salgını sebebiyle hizmet sektöründeki faaliyetlerine ara verdiklerini ancak yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

İşadamı Yusuf Yamanlar, virüs salgını sebebiyle hizmet sektörünün ciddi ivme kaybettiğini ancak salgın sonrasına hazırlık için yatırımlarını ve hazırlıklarını ara vermeden sürdürdüklerini kaydetti. Covid 19 virüsü süresinde kafe, restoran, lokanta gibi hizmet sektörünün kapandığına dikkat çeken Yusuf Yamanlar, virüse inat yatırım yaparak istihdam sağlamaya kararlı olduklarını dile getirdi. Yamanlar, "İş dünyası inşallah bu günleri hükümetin aldığı yerinde tedbirlerle yavaş yavaş geride bırakacaktır. Bu zorlu süreçte çalışan personelin haklarını korumak bizim gibi işletme sahiplerine düşüyor. Yusuf Grup olarak virüse inat otomotiv sektörünün yanı sıra hizmet sektöründe yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. Başkentte yaptığımız yeni restoran ve kafelerde pek çok insana istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. The Golden Bull Butcher bünyesinde de bir çok kişiye daha istihdam sağlayacağız. Bu işletmeler birer dumansız fabrikadır. Bizler de gücümüz yettiğince bu zamanlarda üstümüze düşenin en iyisini yapmaya ve özverili olamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Türk milletin tarihinde pekçok badireyi atlatarak yoluna devam ettiğinin altını çizen Yamanlar, sözlerinin sonunda "Kökleri güçlü milletimiz bu süreci de atlatacak ve yoluna daha güçlenerek devam edecektir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve canları pahası çalışan sağlık personeline ve bu dönemde bizler için mücadele veren herkese ben ve çalışanlarım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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