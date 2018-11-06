İşadamı İsmail Baysal Yaşamını Yitirdi
Denizlili iş adamı İsmail Baysal, evinde hayatını kaybetti.
Denizlili iş adamı İsmail Baysal, evinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Denizlispor'un eski başkanlarından Mustafa Baysal'ın kardeşi, iş insanı 60 yaşındaki İsmail Baysal, Çamlık'taki evinde ailesi tarafından odasında hareketsiz halde buldu.
Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık görevlileri, Baysal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Eski GİPSAN'ın sahibi Ali Baysal'ın oğlu İsmail Baysal'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.