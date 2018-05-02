İş Adamı Ilıcan'ın Cinayetinde Yeni Gelişme: 7 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında aralarında iş adamı Tarkan K.'nin babası ve kardeşinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinin önünde, 21 Mart 2018 tarihinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan hayatını kaybetmişti.

ŞÜPHELİ BULUNAN BİR İŞ ADAMI İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Cinayeti soruşturan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen deliller ışığında şüpheli olarak iş adamı Tarkan K.'nin ismine ulaştı. Şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler, 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMAZKEN AİLESİNDEN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda, Tarkan K.'nin izine rastlanılamazken, şahsın babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Tarkan K.'nin yakalanması için yurt genelinde çalışmalara devam edildiği bildirildi.