İş Adamı Ilıcan Cinayetinin Azmettiricisi Holding Patronu Böyle Kaçmış

Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Ankara'da öldürülen iş adamı Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan'ın cinayetinin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak aranan Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu'nun, kaçış görüntülerine ulaştı.

İZİNİ KAYBETTİRMİŞTİ, YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri Kadooğlu'nun İstanbul'daki evine sabah 06.00'da baskın yaptığında Kadooğlu'nun izini kaybettirdiği ortaya çıktı. Kadooğlu'nun saat 21.00 sıralarında giriş yaptığı evinden saat 23.49'da elinde çantayla çıkış yaptığı anlara kameralara yansıdı. Tarkan Kadooğlu'nun yakalanması için yurt genelinde çalışmalara devam edildiği bildirildi.

DELİLLER İŞ ADAMI KADOOĞLU İSMİNİ İŞARET ETTİ

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinin önünde, 21 Mart 2018 tarihinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Kalegaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan'ın cinayetini soruşturan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, elde edilen deliller ışığında şüpheli olarak iş adamı Tarkan Kadooğlu'nun ismine ulaştı.

KADOOĞLU'NUN BABASI VE KARDEŞİ DAHİL 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kadooğlu'nun yakalanması için harekete geçen ekipler, 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan çalışmalarda, Tarkan Kadooğlu'nun izine rastlanılamazken, şahsın babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı.